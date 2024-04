Volley. Oggi il ricordo di Pietro Samorì

Il Cral Mattei Ravenna ha organizzato per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.30, il 2° memorial Pietro Samorì, torneo di volley U16 femminile, cui partecipano le padrone di casa del Cral Mattei, il Psg Volley 88 (espressione della comunità faentina di Pieve Cesato, Sant’Andrea e Granarolo), Olimpia Teodora e Massa Volley di Massa Lombarda. Si gioca al PalaMattei, nel quartiere San Giuseppe, sulla distanza di 2 set su 3. Nel corso dell’evento verrà scoperta una targa, a ricordo della figura di Pietro Samorì, per tanti anni anima del volley giovanile targato Cral Mattei. Del resto, Samorì ha trascorso tutto il tempo libero dal lavoro tra società sportiva e parrocchia di San Giuseppe, dove non ha fatto mai mancare il proprio contributo di volontario, con umiltà e disponibilità.