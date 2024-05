Volley: Oggi può vincere il campionato. A un passo dalla storia. Vp Canniccia sogna

Rullo di tamburi in casa del Vp Canniccia, che oggi può conquistare la vittoria del girone G nel campionato di B2 con una giornata d’anticipo. La matricola versiliese ha tutto nelle sue mani: grazie allo straordinario percorso inanellato ormai da diversi mesi – la squadra di coach Stefanini viene da 14 vittorie consecutive –, a due giornate dal termine è prima con 4 punti di vantaggio su Prato. Tradotto: se oggi porta a casa il risultato, vince il campionato e si mette nella manica qualche asso supplementare per la promozione in B1. Il Vp Canniccia scenderà in campo oggi alle 18,30 al PalaGreco (arbitri Pulcini-Joila), di fronte al pubblico delle grandi occasioni, contro Magione. "Abbiamo conquistato un primo traguardo storico – commenta coach Stefanini –, la possibilità di giocarsi i playoff di Serie B1. Incontreremo Magione, una squadra molto forte contro cui all’andata è stata una vera battaglia di oltre due ore. Noi dobbiamo accoglierli forti della nostra posizione e delle nostre qualità, per cercare di prendere quei tre punti che significherebbero un traguardo storico per il Versilia-Pietrasanta". Dal canto suo, Prato giocherà in contemporanea a Reggio Emilia, contro Arbor Interclays. E tra una settimana la stagione si chiuderà con lo scontro diretto tra le prime due, che a questo punto potrebbe perdere gran parte del suo peso specifico.

Nel campionato maschile di serie B, dopo la trasferta vittoriosa in terra viterbese l’Unione Pallavolo Camaiorese torna tra le mura amiche del PalaCamaiore, dove oggi alle 18 (arbitri Bertonelli e Mazzola) ospita Sansepolcro. Rispetto a una settimana fa, almeno sulla carta il livello di difficoltà dovrebbe scendere in modo sensibile: gli avversari dei biancoblù sono penultimi e nelle prime 24 giornate hanno portato a casa una sola vittoria. Un successo sarebbe importante per blindare il quinto posto.

Regionali. Si continua a giocare in serie D (girone C), dove militano due viareggine. Nella penultima giornata le nostre giocano in contemporanea alle 21: l’Oasi va a Filattiera contro Orsaro (arbitra Piras), mentre la Jenco ospita l’Aglianese (arbitra Barbieri).