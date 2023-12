Volley Ora Massa Carrara ci ha preso gusto . Primo blitz in trasferta della squadra di serie D La Pallavolo Massa Carrara ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, prima in trasferta della stagione, contro il Metodo Volley Camaiore. La squadra apuana ha vinto senza perdere neppure un set, migliorando la propria posizione in classifica.