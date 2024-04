Volley: ore 18 le ragazze di coach Caliendo scendono in campo a Campagnola Emilia. La Clai vuole dimenticare la Coppa. Va a caccia del settimo sigillo di fila

Messa da parte la Final Four di Coppa Italia, La Clai è pronta a tornare in campo per questo rush finale del campionato di serie B1. Questa sera (inizio ore 18) la squadra di coach Nello Caliendo (foto) giocherà sul campo di Campagnola Emilia. Le imolesi arrivano da 6 vittorie consecutive e hanno un margine di vantaggio di 5 punti sul Rubiera secondo, mentre Garlasco terzo è un punto sotto le reggiane. La Clai si presenta all’appuntamento odierno reduce da sei vittorie consecutive, un bel bilancio che fa ben sperare per questo finale di stagione dove l’obiettivo è conquistare il primo posto al termine della regular season.

Nella gara d’andata Imola si impose con un secco 3-0 riscattando la sconfitta di sette giorni prima rimediata sul campo della Libertas Forlì. Il team di Simone Longagnani è lontano dai play off ma ha quasi raggiunto la permanenza in categoria. Mancano sei giornate al termine della regular season, la Clai deve fare gli ultimi sforzi per prendersi la pole position nelle ultime curve di questa annata. La gara di Campagnola Emilia è un altro crocevia importante di questo torneo veramente tosto. La sfida sarà diretta da Marta Cavalera e Riccardo Mutti.

Le altre gare (serie B1 girone D, nona di ritorno): Libertas Forlì-Fatro Ozzano, Genova-Garlasco, Pavia-Rubiera, Modena-Mosaico Ravenna, Piavenza-Gossolengo, riposa Sassuolo.

La classifica: Clai Imola 48; Rubiera 43; Garlasco 42; Gossolengo 35; Campagnola Emilia e Modena 30; Fatro Ozzano e Libertas Forlì 27; Sassuolo 24; Genova 19; Mosaico Ravenna 18; Pavia 16; Piacenza 1.

Antonio Montefusco