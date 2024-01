Volley: per l’atleta della Rubierese convocazione in Under 20. Le schiacciate di Irene Mescoli si colorano di azzurro

Per la Giusto Spirito

Rubierese volley è una gran bella soddisfazione: una sua atleta, la schiacciatrice modenese Irene Mescoli, esordirà oggi con la nazionale italiana under 20, impegnata a Ragusa nel torneo Wevza.

Non è tanto la partecipazione a un torneo, fatto importantissimo per Irene che ha comunque solo 17 anni e mezzo, quanto perché questa manifestazione garantisce alla vincente un posto ai campionati europei under 20 che in programma in agosto in Bulgaria e Irlanda.

Mescoli è di scuola Anderlini Modena, mentre l’anno scorso ha giocato nella Emilbronzo 2000 Montale in Serie A2.

Dopo la rinuncia di Montale alla B1, Irene è passata a Rubiera e sta facendo molto in un campionato difficile ed equilibrato.

Per Ragusa le convocate sono quattordici, oggi il via con la Francia alle 19, poi Belgio e Germania.

Nell’altro girone ci sono invece Spagna, Olanda, Portogallo e Svizzera.