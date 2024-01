Volley. Petrella: "Riprendiamo a vincere»

Una partita per iniziare a risalire, per iniziare a riprendere fiducia, per iniziare un ultimo mese di regular season nel quale Modena vorrebbe più guardare alle posizioni davanti che guardarsi da chi arriva da dietro. Francesco Petrella è pronto alla battaglia di Padova, intanto con la rosa al completo, che di questi tempi è un’ottima notizia: "Per ora sono tutti recuperati, il virus sta girando dappertutto e purtroppo ci ha colpito poco prima della partita con Perugia" racconta il tecnico della Valsa Group, che poi prosegue nella sua analisi riguardo l’approccio alla quinta giornata di ritorno.

Eravate molto arrabbiati dopo la fine del match di sabato sera?

"Il post Perugia? Non so se eravamo arrabbiati, perché quando si è arrabbiati si dà per scontato di non aver fatto delle cose o di averle fatte male. Questo non vuol dire che siamo contenti di tutte le cose che abbiamo fatto, ma abbiamo affrontato un avversario di livello molto alto: abbiamo analizzato cosa è mancato di nostro e anche quanto di eccellente ha fatto la Sir". Ora contro Pallavolo Padova, un match fondamentale?

"La partita con Padova è molto importante, non si può scegliere prima quali sono le partite da vincere e quelle in cui invece crescere. Vogliamo andare alla Kioene Arena per vincere, per portare a casa dei punti buoni per la classifica, ma anche per riprendere un discorso che si è interrotto con l’inizio del girone di ritorno".

Padova è in crisi di risultati, questo però non vi lascia tranquilli?

"Se Padova non vince da un po’ non dipende da noi, ma i veneti negli anni in casa hanno sempre fatto bene, hanno saputo capitalizzare le occasioni e giocare bene anche contro avversari blasonati. Il nostro compito sarà andare in campo consapevoli della loro forza casalinga ma non intimoriti".

Dopo Padova avrete un calendario che potrà aiutarvi, anche rispetto alle avversarie? "Il calendario ci dà l’occasione per risalire, certo. Abbiamo due punti in meno rispetto alle quattro partite di inizio andata, vogliamo andarli a recuperare, anche se non si può guardare troppo in là. Quello che ci aspetta davanti è un cammino in cui dobbiamo portare a casa più punti e più vittorie possibili". Torniamo per un attimo al PalaPanini: come si combatte la sindrome dei match in casa? "La responsabilità di giocare dentro al PalaPanini è qualcosa che conosciamo tutti, di cui eravamo a conoscenza anche prima. Può rallentare qualche movimento, dare un po’ di pesantezza, ma non c’è altra ricetta che fare bene e continuare a giocarci dentro. Ora due match in trasfertaci daranno il tempo di ripresentarci al nostro palasport in grado di vincere anche la sfida degli incontri casalinghi".

Alessandro Trebbi