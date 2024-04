Volley. Pieve vince il derby con la Vaneton. Stasera cinque gare

Dopo la sosta pasquale, ritornano i campionati di volley, per alcuni dei quali si giocano in aprile le ultime gare di regular season. Stasera ci sono cinque anticipi, tutti ad ingresso libero.

Serie C femminile. Stasera alle 21,15 a Piacenza si gioca BFT Burzoni (40)-Everton (33); entrambe sono fuori dai play-off, ma non rischiano neanche di retrocedere. Serie D maschile. Giocato in anticipo il derby tra Pieve e Naytes Vaneton Interclays finito 3 a 2 per i locali, ecco il turno odierno in un campionato dove comunque mancano ancora sei gare: Scandiano (46)-Piacevolley (1) alle 21,15, con la neo promossa Scandiano che può andare ai play-off. Tricolore (9)-Cus Parma (10) alle 21 alla Moro si gioca per non retrocedere, ma sarà dura per entrambe.

Serie D femminile. Occhi tutti puntati sul super derby della Rosta tra due squadre "sorelle": La Fortlan Dibi (33) ospita alle 21 alla Pertini la Vaneton Limpia (32). Qui mancano tre partite, ma difficilmente la terza di questo girone A andrà ai play-off per classifica avulsa e il secondo posto è troppo lontano. Montebello (35)-R.P.F. (3) si gioca a Porporano di Parma alle 21, con le reggiane praticamente retrocesse.

Foto: Giorgia Cervellati, palleggiatrice della Vaneton Limpia