Volley: playoff A2 femminile: "Cbf Balducci, possiamo farcela"

"La vittoria in casa del Busto Arsizio del secondo set è stata molto importante, ci ha fatto capire che esprimendo la nostra pallavolo possiamo giocarcela contro una formazione molto forte, che nelle gare interne si è sempre fatta valere". Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, fa forza su quel secondo set nella gara, persa poco tempo fa nell’ultima partita della pool promozione, in vista della partita di oggi quando le maceratesi disputeranno in trasferta alle 17 gara1 della semifinale playoff dell’A2 di volley femminile. Nell’altra semifinale domani si affronteranno Messina e Talmassons. Per accaparrarsi il biglietto per la finale occorrerà vincere due gare su tre: mercoledì alle 20.30 si giocherà al Banca Macerata Forum e l’eventuale terza partita ci sarà sabato o domenica a domicilio delle bustocche. In casa maceratese il pensiero è dare continuità a quel secondo set. "In quel parziale - ricorda - la squadra ha battuto bene, giocato una buona pallavolo e si è fatta valere nel muro difesa". Negli altri set le lombarde hanno avuto una marcia in più. "Nel primo e nel quarto ci sono state superiori". Quella gara ha anche svelato i punti di forza di un complesso costruito per centrare il salto di categoria. "In casa hanno battuto molto bene spingendo tantissimo, mentre a casa nostra non sono state così efficaci al servizio". Sarà anche necessario affrontare l’impegno senza accusare il peso del match, un po’ come è capitato nel confronto fondamentale giocato in casa dell’Albese Como. "In quella occasione - ricorda il tecnico della squadra maceratese - ho chiesto alle ragazze di giocare tranquille, con la mente libera, di non crearsi troppi problemi rimanendo sempre molto concentrate, pensando solo a ciò che c’era da fare. Ecco, contro Busto Arsizio dovremo replicare questo atteggiamento". Ci sarà da contrastare i punti di forza di una formazione costruita per salire in A1 che può contare sull’opposta Elisa Zanette, sulla schiacciatrice Lea Cvetnic e su centrali di valore. "Dovremo battere bene – conclude Carancini – e forte perché di conseguenza potremo essere più efficaci nel muro difesa".

Coach Alessandro Beltrami, alla seconda uscita come tecnico della Futura, dovrebbe ripartire con Sofia Monza al palleggio, opposta la top scorer di venerdì scorso Elisa Zanette, al centro ballottaggio per due posti tra Eleonora Furlan, Viola Tonello e Sofia Rebora, a schiacciare la croata Lea Cvetnic assieme alla marchigiana ed ex di turno Valentina Pomili, con l’alternativa della brasiliana Lana Conceicao. Il libero è Ilaria Bonvicini.

Per le gare in trasferta della Cbf Balducci è possibile nelle Marche seguire la partita in diretta tv su Studio 7 TV Canale 78.