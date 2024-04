Volley Prato sul baratro. La Kabel sconfitta in casa

Kabel Volley Prato

2

Civita Castellana

3

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli, Noferi. All. Novelli.

ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA: Cordano, Petri, De Fabritiis, De Paola, Rossi, Antonini, Ceccobello, Consalvo, Andreini, Moroni, Bazzaro, Gemma, Stefanini. All. Grezio.

Arbitri: Concilio e Falzi.

Parziali: 24-26; 23-25; 25-23; 25-22; 7-15.

E’ una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e che rischia di sancire la retrocessione quella rimediata dal Volley Prato nella sfida interna contro l’Ecosantagata. Una formazione dal roster decisamente più forte rispetto a quello della Kabel, ma che ha sofferto al Gramsci Keynes, rischiando addirittura il ko. Prato si rammarica soprattutto per il primo set perso ai vantaggi, col punteggio di 24-26, che se portato a casa avrebbe dato vita a tutt’altra partita. E invece Civita si porta addirittura sul 2-0 nel conto dei set conquistando anche il secondo col punteggio di 23-25. Qui però la Kabel cambia passo e porta a casa terza e quarta frazione con i parziali di 25-23 e 25-22, lasciando immaginare una clamorosa rimonta. Al tie break però l’Ecosantagata torna in controllo della sfida e conquista frazione e partita col punteggio di 7-15. In classifica a Prato adesso serve un miracolo sportivo.

Sdb