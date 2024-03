Volley, prelazione per gli abbonati per Consar-Tinet Prata

Considerando il buon andamento delle richieste di prelazione degli abbonati per gara 1 dei quarti di playoff, Consar Ravenna-Tinet Prata, in programma domani alle alle 20, la società ha deciso di tenere aperte anche oggi prelazione online e biglietteria. Così, anche nella giornata odierna, gli abbonati di questa annata sportiva possono esercitare il loro diritto di prelazione online sul sito www.portoroburcosta2030.it fino alle 22 di oggi oppure recandosi in biglietteria al Pala Costa dalle 10 alle 12.30. Sempre online fino alle 16 di domani e alla biglietteria del Pala Costa, negli stessi orari riportati sopra, è ovviamente possibile acquistare in prevendita anche i singoli tagliandi per il match di domani sera.