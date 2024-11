Volley prima divisione femminile: ma nell’ultimo turno hanno perso entrambe E SONO TERZ’ULTIME. La Mise batte Quercioli nel derby alla ’Bertagnini’ e la riacciuffa in classifica

ACQ VOLLEY

MISEVOLLEYMASSA

ACQ VOLLEY VIVI QUERCIOLI: Bruni, Cesarano, Luciani, Nanaj, Passani, Peschi, Pucciarelli, Rossi, Sodini, Valente. All. Nari.

MISE VOLLEY MASSA: Alberti A., Alberti F., Angeli, Bacci, Curcio, Dell’Amico, Giannantoni, Magozzi, Mattarocci, Vita. All. Mazzoni.

Arbitro: Roberta Barbieri.

Parziali: 20-25, 25-13, 12-25, 21-25.

MASSA – Ha sorriso alla Mise Volley Massa il derby della Prima divisione femminile. Le ragazze di coach Domenico Mazzoni si sono imposte alla palestra della scuola Bertagnini sulle rivali dell’Acq capitanate dal tecnico Gianpaolo Nari. Il match è stato vibrante. La Mise ha fatto suo il primo set ma ha ceduto malamente il secondo. Il Quercioli a sua volta ha fatto ’scena muta’ nel terzo, consegnato quasi senza lottare. Si è arrivati così a un quarto parziale che è stato il più equilibrato, con le squadre che hanno scollinato i 20 punti ma che ha premiato la Mise. In classifica le due compagini massesi non se la passano bene, appaiate con 6 punti, terz’ultime nel girone unico.

Nell’ultima giornata, la settima, sono state entrambe nettamente sconfitte. La Mise Volley Massa è stata superata in casa per 3-0 (parziali 13-25, 13-25, 18-25) dalla Pallavolo Orsaro, seconda in classifica, mentre l’Acq Volley è uscito battuto da Monsummano Terme per mano della capolista Ctt Distretti Ecologici sempre per 3-0 (parziali 25-20, 25-19, 25-20). Questo sabato (ore 21) la Mise sarà ospite a Viareggio del Jenco School e il Quercioli se la vedrà domenica (ore 19) alla Bertagnini con la Carrarese Volley.