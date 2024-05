Volley: Prima divisione ligure femminile. Podenzana Tresana, tutto facile con la Rainbow. Rimane ancora una piccola speranza di salire in D

PODENZANA TRESANA

3

RAINBOW SPEZIA

0

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Cariulo 3, Mercadini 1, Barbieri 12, Bacchini 0, Allegretto 9, Esposito 2, Bartoli 1, Vené 0, Leonardi 2, Bruno 11, Giannoni F. 0, liberi Boricean e Giannoni V. All. Saccomani; vice Faouzi.

RAINBOW LA SPEZIA: Pasquali 1, Gallinaro 1, Bononi 4, Sebastiani 3, Nyka 1, Cerrai 5, Natale 2, Giani 1, Gigantesco 3, liberi Stirbu e Fiori; n.e. Capaccioli. All. Mazzocca.

Arbitro: Barcellone.

Parziali: 25-23, 25-15, 25-14.

BARBARASCO –Il Podenzana Tresana batte molto nettamente a Barbarasco anche la giovane Rainbow Spezia (seconda squadra perché la prima è in Serie D) e mantiene ancora vivo un barlume di speranza, a 2 giornate dal termine del campionato di Prima Divisione ligure femminile, di promozione in D. Il match non ha avuto storia. Solo il primo set è stato combattutto (25-23 in 30 minuti) poi le ragazze di Saccomani sono andate via in scioltezza lasciando le avversarie a 14 negli altri due parziali e sbrigando le pratiche in 24 e 23 minuti. Protagoniste Barbieri, Bruno e Allegretto.

Altri risultati: Admo Lavagna-Psm Rapallo 3-0, Colombiera Project Ameglia-Pro Recco 3-0, Sestri Levante-Futura Ceparana posticipata, Vdm Spezia 2005-Elsel Sp 0-3 e Zephyr Vdm-Avis Casarza Ligure posticipata.

Classifica: Colombiera Ameglia 57 punti, Podenzana Tresana 51, Zephyr Vdm 44, Sestri Levante 43, Elsel La Spezia 39, Admo 28, Rainbow Spezia e Futura Ceparana 22, Psm Rapallo 20, Vdm Spezia 2005 14, Pro Recco e Avs Casarza 7.