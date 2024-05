Volley. Rubierese, è finita davvero. Bici e compagne perdono anche in casa del Vicenza

VICENZA VOLLEY

3

GIUSTO SPIRITO RUBIERESE

1

VICENZA VOLLEY: Spinello, Costagli 19, Pegoraro 10, Digonzelli 21, Boninsegna 17, Andeng 12, Formaggio (L), Bauce, Tasholli; ne Andreatta (L), Roviaro. All. Cavallaro.

GIUSTO SPIRITO RUBIERESE: Cantamessa 5. Aluigi 2, Giardi 17, Bandieri 6, Bianchini 7, Mescoli 19, Bici (L), Tosi 1, Bortolamedi, Salas, Dorta; ne Paolini, Munari, Barbieri (L). All. Ghibaudi.

Arbitri: Foppoli e Grasso.

Parziali: 22-25 25-20 25-23 25-17

Note: durata set 30’, 30’ 32’ 28’, totale 120’. Vicenza ace 9, errori battuta 17, muri 8, errori avversari 18; Rubiera battuta ace 2, errori battuta 9, muri 7, errori avversari 28.

Adesso è finita davvero: a Vicenza la Giusto Spirito Rubierese perde 3 a 1 anche la seconda partita del mini girone che promuove una sola squadra in Serie A2 di volley e abbandona i sogni di gloria. Ora la promozione se la giocheranno Concorezzo e Vicenza. A inizio campionato la dirigenza aveva ipotizzato una promozione nel giro di due stagioni e dunque la formazione di Andrea Ghibaudi potrà provarci nuovamente l’anno prossimo, cercando di rinverdire così i fasti della Crovegli. A Vicenza, Rubiera ha confezionato un bel primo set, ma poi le forze sono via via calate contro le bocche da fuoco locali che hanno mandato in doppia cifra tutte le giocatrici titolari d’attacco. Vicenza ha fatto meglio sia in ricezione, sia in attacco ed ha meritato. Rubiera ha risposto con Mescoli e Giardi, ma non è stato sufficiente.

c.l.