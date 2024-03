VOLLEY: seconda divisione femminile. Viviquercioli e Robur a caccia del primato

Due formazioni massesi stanno contendendo il primato al Volley Lido Oasi nel campionato femminile di Seconda divisione. Si tratta di Acq Viviquercioli e Robur Massa, tutte e due appaiate in seconda posizione nel girone A con 34 punti all’attivo. Nell’ultimo turno disputato, il tredicesimo, le biancorosse del tecnico Alessio Toracca hanno superato con un netto 3 a 0 (parziali 25-17, 25-16, 25-22) il Volley Team Lunigiana mentre le querciolesi del coach Gianpaolo Nari si sono imposte in trasferta a Pietrasanta contro la Vp Bianca ma solo al tie-break (parziali 25-23, 21-25, 20-25, 25-23, 12-15). Questi gli altri risultati: Virtus Carrarese-Pallavolo San Marco 3-2, Gsd Orsaro-Carrarese Volley 3-0, Mise Volley Massa-Volley Lido Oasi 0-3. Passata la Pasqua si tornerà in palestra per la disputa del 14° turno.

Classifica: 36 punti Volley Lido Oasi, 34 Acq Viviquercioli e Robur Massa, 22 VP Volley Bianca, 15 Carrarese Volley, Volley Team Lunigiana e Pallavolo San Marco, 14 Gsd Pallavolo Orsaro, 9 Virtus Carrarese, 1 Mise Volley Massa.