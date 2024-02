Volley serie A. Lupi, avanti tutta

I Lupi si apprestano ad affrontare la trasferta di Cantù dove, dopo domani, sfideranno la locale compagine brianzola. Si giocherà al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, in provincia di Como. La gara è valida per la settima di ritorno e fa seguito alla trasferta di Cuneo, dove un’aggressiva Kemas Lamipel, ricca di orgoglio, ha raccolto un meritato punto, cedendo al quinto set. Nei giorni scorsi il tecnico pisano Bulleri ha spostato l’attenzione sulla matematica salvezza, da raggiungere quanto prima. Questo dopo aver raccolto 2 punti su 6 negli incontri interni con Ortona e Aversa. Quelle due partite, in caso di vittoria piena, avrebbero dovuto tenere in corsa i biancorossi per il settimo posto, per la relativa partecipazione ai play-off. Aver mancato l’obiettivo, ha indotto a nuovi programmi. I Lupi di Cuneo e, questo va detto, sono da play-off, per cui non resta che disputare al massimo le sette gare che rimangono da qui alla fine, per poi tirare le somme al termine della stagione regolare. Si parte da Cantù, squadra nona in classifica (22 punti) che insegue i conciari (ottavi) a tre punti di distanza. All’andata i brianzoli si imposero per 3-1al PalaParenti.

M.L.