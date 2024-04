Volley serie A1 femminile. Colpo della Bartoccini. Presa la star Cekulaev

PERUGIA – Cominciano a pensare al futuro la Bartoccini Fortinfissi Perugia che per la prossima serie A1 femminile ha messo a segno già un colpo. Il primo dei volti nuovi che è stato inserito nel roster delle magliette nere è una straniera. Nel reparto delle centrali è stata ingaggiata la tedesca Anastasia Cekulaev prelevata dal Potsdam, squadra della Bundesliga che si è classificata al quarto posto nel campionato appena concluso ed è stata eliminata nei play-off in semifinale. La giocatrice di 191 cm. nata a Wiesbaden (Germania) il 1° luglio 2003 arriva nel club umbro con una triangolazione che vede protagonista Conegliano Veneto, società che ha acquistato il suo cartellino e l’ha poi girata in prestito alle perugine. Cekulaev è considerata uno dei più grandi talenti di pallavolo nel suo paese, atleta della nazionale.