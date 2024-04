Volley serie a1 femminile. La Bartoccini conferma la centrale Cogliandro

C’è un’altra pedina certa per la prossima stagione di serie A1 femminile nella quale sarà protagonista la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere hanno intenzione di confermare gran parte del nocciolo duro della squadra e non si sono volute privare di un elemento come la centrale Asia Cogliandro (classe 1996) di 184 centimetri di altezza. Per l’atleta di origine lombarda sarà un ritorno nella massima categoria dato che ha già fatto un’esperienza di due anni a Filottrano (dal 2017 al 2019).