Volley serie A1 femminile. La Bartoccini fa sul serio. Torna Beatrice Gardini

PERUGIA – Cerca di prendere forma la Bartoccini Fortinfissi Perugia che sarà, nuovamente iscritta alla serie A1 femminile dopo il trionfo in campionato di A2 e la relativa promozione. Tra i movimenti di mercato di cui si fa un gran parlare, c’è quello di un importante ritorno alle magliette nere. Due anni fa l’avevano presa perché giovane di talento ed aveva superato ogni più rosea aspettativa, poi, malgrado il corteggiamento, è rimasta nella massima categoria ed ha lasciato la squadra. Adesso la dirigenza è tornata a cercarla e pare che l’abbia convinta: sarà perciò di ritorno la schiacciatrice Beatrice Gardini proveniente dal club marchigiano di Vallefoglia (A1).

L’atleta che ha appena compiuto ventuno anni e con 184 cm. di altezza, ha continuato il suo percorso di crescita nella scorsa stagione disputando diciotto partite di campionato e realizzando 105 punti personali. In battuta ha racimolato 8 ace, a muro a chiuso 7 palloni a terra, in ricezione ha fatto 216 interventi con il 13,9% di perfezione, in attacco ha schiacciato 241 volte con il 37,3% di vincenti. Difficile dire se possa partire titolare, di sicuro lotterà per il posto e cercherà di ritagliarsi spazi maggiori di quelli che ha ottenuto nella stagione appena conclusa. La Bartoccini, di sicuro, ci punta molto.

Alberto Aglietti