Volley Serie A2. A Brescia per la Coppa Italia. Conad a caccia dell’impresa

Conad a caccia dell’impresa. Alle 18, nella decisiva gara-3 degli ottavi di Coppa Italia, i giallo-rossi fanno visita a Brescia per provare a conquistare l’accesso tra le prime 8 della manifestazione: lo fanno senza aver nulla da perdere, col pronostico a sfavore, ma se sapranno mettere in campo l’intensità di domenica scorsa nulla è precluso. Le due gare disputate coi lombardi sono state in altalena: decisamente meglio gli avversari in gara-1, con un 3-0 che non lascia spazio a recriminazioni fatto salvo per un secondo set giocato punto a punto; 7 giorni fa, al Bigi, si è invece visto una Conad molto concentrata, capace di non disunirsi dopo un primo parziale perso ai vantaggi per poi chiudere i conti 3-1.

"Proveremo ad imitare, anche sul campo avversario, la partita di domenica scorsa - piega Tommaso Zagni, vice di Fabio Fanuli - Abbiamo dimostrato che con la motivazione giusta possiamo giocarcela ad armi pari, anche se non sarà facile in trasferta. Lo faremo a viso aperto, cercando le motivazioni dei giocatori che, in stagione, hanno giocato meno e che vogliono dimostrare il loro valore, come accaduto al PalaBigi: sia come squadra che come società ci teniamo a fare bella figura". Il tecnico lombardo Roberto Zambonardi, invece, non si sottrae dal pronostico favorevole: "Non ho dubbi sull’esito di questa sfida, abbiamo analizzato l’approccio alla partita della scorsa domenica e recuperato concentrazione per trovare il ritmo giusto in allenamento. Vogliamo continuare il cammino in Coppa Italia e lo dimostreremo al pubblico che ci sosterrà al San Filippo con lo stesso calore dimostrato per tutta la stagione".

In perfetta parità i precedenti, con 10 vittorie per parte, mentre gli ex sono il palleggiatore Catellani da parte reggiana e Cominetti dall’altra parte della rete; oltre allo schiacciatore, MVP in maglia Conad della vittoriosa cavalcata di Coppa di 2 stagioni or sono, i punti di forza del sestetto sono l’opposto Kapwijk, l’altro schiacciatore Abrahan, oltre al navigato palleggiatore Tiberti. Chi vince trova nei quarti l’Emma Villas Siena, che ha appena perso la finale promozione, mentre gli altri accoppiamenti sono già certi e metteranno di fronte Prata di Pordenone-Ravenna, Porto Viro-Cuneo e Cantù-Grottazzolina.