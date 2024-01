Volley serie A2. "A Pineto è venuto fuori il carattere dei Lupi»

Michele Bulleri, allenatore dei Lupi, parla della vittoriosa trasferta di Pineto degli Abruzzi e, dei quindici giorni di sosta forzata della sua squadra, per la convocazione di tre biancorossi in Nazionale Juniores. "E’ stata una partita strana, particolare – ha detto Bulleri – in cui non abbiamo espresso una buona pallavolo, aggrappandoci però ai punti con le unghie e con i denti. E’ emerso il carattere di questa squadra, per la fine di un periodo dove, tra acciacchi e malattie, eravamo un po’ debilitati, ma ora abbiamo la sosta per riprenderci, perché siamo arrivati un pochino allo stremo delle forze. Nonostante ciò, l’energia che il gruppo ha messo in campo in Abruzzo, ci ha dato quel qualcosa in più, per prenderci questi tre punti. Colgo l’occasione per fare i miei migliori auguri ai tifosi che ci sono sempre vicini".

La Kemas Lamipel tornerà in campo mercoledì 17 gennaio alle 19, contro i friulani del Prata di Pordenone al PalaParenti. I tre biancorossi impegnati con la Nazionale Juniores sono: Mati, Loreti e Russo. La gara di domenica prossima, con Aversa, verrà recuperata mercoledì 31 gennaio alle 19. In gennaio la Kemas Lamipel giocherà il 21 a Ravenna, ospitando poi Ortona il 28 a Santa Croce. Il 2023 si è chiuso con la disputa di 14 gare ufficiali, per un ottavo posto in classifica, frutto di 7 vittorie e 7 sconfitte, con 24 set vinti e 27 persi. Ottimo il mese di dicembre dopo un autunno, a tratti, preoccupante. Per il futuro si può essere ottimisti. Accedere ai play-off – entrando tra le prime sette al termine della stagione regolare – è possibile. A Pineto, nell’ultima gara dell’anno vecchio, i biancorossi si sono imposti per 3-1 ottenendo una significativa vittoria L’opposto Lawrence è stato il principale protagonista della partita, mettendo a segno 32 punti, trascinando i conciari al successo. L’atleta si sta ben ambientando nella realtà santacrocese, mettendosi costantemente in evidenza, per una sensibile crescita, con prove sempre più convincenti. A Pineto è giunta la conferma. Marco Lepri