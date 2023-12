Volley, serie A2: appuntamento questa sera alle 20.30. Lupi a Porto Viro in cerca di punti salvezza

Due partite in quattro giorni per i Lupi, tra oggi e domenica prossima. Avversari dei biancorossi, i veneti di Porto Viro in trasferta ed il Brescia in casa. Si inizia stasera (appuntamento alle ore 20,30) nella cittadina del delta del Po, in provincia di Rovigo, in casa della quarta in classifica. I nerofucsia di Morato, godono dei favori del pronostico ma rispettano i santacrocesi, i quali nei quattro match finora disputati, hanno avuto la meglio tre volte su quattro su di loro. I Lupi sono considerati dai veneti come avversari alla portata, che tuttavia, non regaleranno nulla. La Kemas Lamipel, reduce dal successo per 3-0 su Castellana Grotte, affronterà queste quattro avversarie da qui alla fine dell’anno: Porto Viro, Brescia, Grottazzolina e Siena. Servono punti per girare in una posizione meno scomoda possibile, per poi dare l’assalto a posti meno a rischio nel girone di ritorno.

Al team di coach Bulleri, terzultimo in graduatoria, servono punti – anche uno a partita per esempio – in dicembre. Contro certi avversari, prendere un punto, equivarrebbe ad un "pareggio", in chiave calcistica. In certe annate, serve accontentarsi, badando al sodo.

Lo scontro diretto con Castellana ha permesso ai Lupi di staccarsi di tre lunghezze dalla zona retrocessione, ma le acque non sono affatto tranquille. Con l’acquisto in corsa dell’estone Allik ed il recupero di capitan Colli, la squadra pare più equilibrata.

Per uscire da una situazione delicatissima, servono tutti i requisiti di chi deve salvarsi: sacrificio, unità di intenti, compattezza e soprattutto concretezza. A Porto Viro i conciari dovranno scendere in campo col preciso obiettivo di arrivare quanto meno al quinto set. I rodigini saranno aggressivi.

Marco Lepri