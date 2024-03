Volley Serie A2. Castellana e Ortona vanno al tappeto. La Conad respira un po’

I risultati domenicali di Serie A2 lasciano invariata la classifica, con la Conad sempre penultima appaiata ad altre due rivali, anche se sfavorita nella lotta retrocessione per il minor numero di vittorie.

I reggiani sono appaiati a Castellana Grotte, che cade 3-1 in casa con Pordenone, e ad Aversa, che giocherà stasera alle 19 il posticipo nell’ostica Siena, opposta all’Emma Villas.

Fa un passo importante verso la salvezza Pineto, battuta 3-2 a domicilio dalla capolista Grottazzolina, ma con +4 sulla penultima piazza a 2 giornate dalla fine il traguardo è ad un passo; quasi spacciato, invece, il fanalino Ortona, prossimo avversario della Conad, che perde 3-0 a Cuneo e ha 4 lunghezze da recuperare ma dovrebbe mettersi due squadre alle spalle per mantenere la categoria.

Questo il pensiero del centrale reggiano Paolo Bonola (nella foto): "Mancano due partite, l’obiettivo è quello di fare punti e sperare che gli altri non ne facciano. Nell’ultimo match con Ravenna (sabato è arrivato il quarto 0-3 di fila, ndr) abbiamo messo in campo carattere, ma non è bastato. Dobbiamo fare di più".