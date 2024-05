Volley serie A2: coach Graziosi. "Emma Villas, il roster sarà ancora competitivo»

Il confermato coach Gianluca Graziosi (foto) ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della società biancoblù: "Abbiamo vissuto un’annata positiva lasciando dietro di noi alcune squadre che sulla carta potevano sembrare più competitive della nostra – ha detto –. Siamo arrivati alla finale playoff, questa è stata un’annata positiva anche per la crescita dei ragazzi dall’inizio della stagione fino alla sua conclusione. L’unico rammarico per noi è stata la Coppa Italia, anche se la formula di quest’anno ci ha un po’ penalizzati. Noi arrivavamo da un tour de force importante ai playoff, avevamo bruciato tante energie anche da un punto di vista nervoso. E dopo pochi giorni ci siamo ritrovati a giocare contro una squadra che aveva riposato e che nel proprio roster ha elementi di grande esperienza. Brescia poi ha anche vinto la Coppa Italia".

L’allenatore biancoblù ha fatto un riepilogo della stagione: "Abbiamo giocato gare importanti in regular season che ci hanno dato sicurezze e autostima. Non dimentichiamoci– ha sottolineato – il periodo iniziale del campionato nel quale abbiamo giocato lontano dal PalaEstra, è stato come giocare in trasferta praticamente per due mesi. All’inizio abbiamo vissuto delle difficoltà, ma con il lavoro siamo cresciuti e la squadra è stata competitiva senza mollare mai. Ricordo set nei quali eravamo nettamente in svantaggio che siamo riusciti a recuperare e a vincere". E ancora: "All’inizio avevamo un gruppo quasi completamente nuovo, con alcuni ragazzi che non si conoscevano affatto – ha aggiunto Graziosi –. Quindi nella fase iniziale del campionato c’erano le difficoltà abituali di un gruppo che deve amalgamarsi. I ragazzi sono stati fantastici, hanno lavorato tanto e alla fine ci siamo tolti delle soddisfazioni. Qui a Siena sto bene, c’è un grande rapporto con tutto l’ambiente, questa società gioca sempre per vincere e sono convinto che allestiremo un roster competitivo anche per il prossimo campionato".

