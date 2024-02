Volley Serie A2. Conad a Pineto per chiudere il discorso salvezza

Trasferta abruzzese per la Conad (22), in campo alle 18 a Pineto contro i padroni di casa dell’Abba (19) nella nona e quintultima giornata di Serie A2. La seconda gara esterna consecutiva dei giallo-rossi, dopo il netto stop con Santa Croce di 7 giorni fa, è un crocevia importante per avvicinare la salvezza, tenendo a distanza gli ultimi due posti della classifica: i padroni di casa sono terzultimi, a -3 da Marks e compagni, e sconfiggerli vorrebbe dire lasciarli in piena zona retrocessione, respirando un po’.

Le voci. "Andiamo a Pineto con lo spirito battagliero che proviamo a mettere in campo ogni domenica, dando tutto quello che abbiamo. All’andata abbiamo avuto la meglio noi, è vero, ma giocare in casa è un’altra cosa: i nostri avversari hanno grandi giocatori, con ottime personalità, quindi starà a noi fare meglio di loro e provare a metterci qualcosa in più" spiega Matteo Maiocchi. Pineto, sul campo di casa, sembra trasformarsi: "Sappiamo che loro davanti al pubblico amico sono molto forti ed esprimono un gioco frizzante e vivace; arriviamo entrambe da una sconfitta, quindi vedremo di certo due rivali decise a riscattarsi" è invece il commento del palleggiatore Mattia Catellani.

Pineto. A parlare, in casa abruzzese, è il tecnico Douglas, che lo scorso hanno a vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa a Vibo Valentia: "Dopo due trasferte consecutive ritroviamo il nostro campo e i nostri tifosi. La carica emotiva che può scaturire dall’unione tra squadra e tutto l’ambiente attorno è un fattore sul quale potremo fare affidamento. Abbiamo nelle nostre corde partite come questa e sono sicuro che atteggiamento e prestazioni saranno quelli giusti".

In dubbio lo schiacciatore De Silvestre, rimasto a risposo nella sconfitta 3-1 dello scorso week end con Prata di Pordenone; gli ex di turno, entrambi di parte locale, sono l’opposto Santangelo e l’altro schiacciatore Loglisci, a Reggio rispettivamente nelle stagioni 2019/20 e 2020/21. All’andata la Conad si impose 3-1.