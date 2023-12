Volley Serie A2. Conad pronta a mangiarsi Ortona. Gli abruzzesi sono ultimi in classifica

Ritrovare il sorriso per riprendere la propria marcia. La Conad (16) ospita alle 19 il fanalino Sieco Service Ortona (5) nella terzultima giornata d’andata di Serie A2 e ha bisogno dei 3 punti per riscattare le ultime sconfitte, arrivate in trasferta contro Cuneo (3-0) e Ravenna (3-1). L’ottavo posto attuale garantirebbe i playoff, ma la corsa è ancora lunga e le rivali accreditate non mancano: per questo Sperotto e compagni devono mettere fieno in cascina, approfittando delle difficoltà degli avversari, che finora hanno vinto solo 13 dei 45 set disputati.

Qui Ortona. Gli avversari di giornata della Conad occupano l’ultima piazza con una sola vittoria all’attivo, arrivata nell’ultimo turno infrasettimanale sul campo di Pineto, prima della sconfitta interna di 7 giorni fa con Cuneo. Diego Cantagalli, che non si è lasciato benissimo con la società reggiana lo scorso anno dopo averla guidata un anno prima da protagonista al "doblete", è l’opposto titolare ma ha saltato le ultime gare e, al suo posto, è stato schierato Ferrato; un altro ex reggiano è l’esperto schiacciatore Bertoli, che divide il ruolo di banda con il classe 1979 Marshall. In regia gioca il bulgaro Dimitrov, arrivato ad inizio dicembre, mentre al centro, stante l’assenza di Patriarca, nelle ultime gare hanno giocato Fabi (anche lui con trascorsi a Reggio) e Tognoni. Sono 17, finora, i precedenti, con la Conad in ritardo di una lunghezza (8-9); dirigono l’incontro Bassan e Pristerà.

Natale in arrivo. Non solo pallavolo giocata per la Conad, in settimana, ha portato gli auguri agli ospiti e al personale del Parisetti, la casa di riposo più antica d’Europa, portando in dono panettoni, spongate e Parmigiano Reggiano; al PalaEnza, invece, i giallo-rossi hanno consegnato ad un tifoso "speciale" come Raffi, che da anni li segue, una maglia firmata da tutta la squadra. Per chiudere, infine, sempre al PalaEnza i giocatori sono stati invitati per un brindisi da Astra Skate insieme ai bimbi del pattinaggio.