Volley serie a2. Conad, vietato abbassare la guardia: bisogna sbancare Santa Croce

Vietato abbassare la guardia. Reduce dal successo casalingo in 4 set su Aversa, la Conad (22) viaggia in Toscana per il match delle 18 contro la Kemas Lamipel Santa Croce (26). Con la zona retrocessione distante 6 punti, visti anche i progressi delle rivali, non si possono tirare i remi in barca.

Qui Conad – Le dichiarazioni della vigilia sono del libero giallorosso Filippo Pochini, uno dei migliori nell’ultimo match: "Arriviamo da una vittoria e siamo molto carichi, abbiamo affrontato la settimana con uno spirito più sereno. A Santa Croce ci aspetta un’altra battaglia, questa volta fuori casa, e ci stiamo preparando al meglio per affrontare una squadra completa, composta sia da ragazzi giovani e promettenti, che da giocatori di notevole esperienza". Gli fa eco Tommaso Zagni, vice di Fabio Fanuli: ""Proveremo a fare quello che abbiamo fatto all’andata: una grande partita. Sappiamo che loro sono una squadra forte, hanno avuto qualche problema nelle ultime partite, dove non sono riusciti a fare risultato: mi aspetto un match combattuto, dobbiamo dare tutto al cospetto di un avversario con buone individualità e grande esperienza". Nei precedenti la Conad è sotto 11-15; l’ex di turno è Maiocchi.

L’avversario. Il tecnico dei padroni di casa Bulleri affida la regia all’esperto Cascione, classe 1980, con il classe 20023 Lawrence nel ruolo di opposto; in banda Colli e un nome noto della pallavolo italiana come Parodi, bronzo olimpico a Londra 2012. Al centro giocano Mati e Cargioli, quest’ultimo a Reggio nel biennio 2015/17 prima di una lunga militanza a Bergamo, mentre il libero è Loreti. La Kemas Lamipel, che al PalaBigi perse 3-1, è reduce dal ko al tie-break a Cuneo, mentre in casa ha vinto le ultime due, 3-0 con Prata di Pordenone e 3-2 con Ortona.