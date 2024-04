Volley serie A2, Coppa Italia. Lupi al bivio in Brianza. Serve solo vincere

Lupi in Brianza, domani pomeriggio per la Coppa Italia (ore 18), al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, in provincia di Como, per la gara di ritorno con Cantù, valida per gli ottavi di finale della manifestazione. E’ il classico dentro o fuori. Se la Kemas Lamipel perde esce ed il sipario cala definitivamente sulla stagione 2023-24. Se i biancorossi si impongono con qualsiasi punteggio, portano la bella di domenica 28 aprile al PalaParenti e procedono nel loro cammino. Il punteggio non conta. Serve solo vincere, agli uomini di Bulleri per restare in corsa. Domenica scorsa i biancoverdi di coach Denora si sono imposti per 3-2 in rimonta a Santa Croce. L’opposto Gamba è stato ancora una volta il grande trascinatore dei canturini i quali vogliono infliggere il colpo di grazia alla Kemas Lamipel per poi vedersela con Grottazzolina. A loro volta i Lupi vogliono rifarsi, col il classico colpo d’ala, che finora è mancato nei tre confronti fra le due squadre, con capitan Monguzzi e soci sempre vittoriosi sui santacrocesi, per due volte in campionato e nel match d’andata in coppa.

"Non voglio pensare che quella di domani sia l’ultima partita della stagione – dice Bulleri -. Vogliamo andare avanti e ne abbiamo le possibilità. Dovremo dar vita alla miglior prestazione possibile". Denora: "Daremo tutto quanto abbiamo per passare il turno".

Marco Lepri