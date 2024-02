Volley serie A2. Emma Villas, la gara di domenica decide il secondo posto

Distanza invariata con Cuneo dopo il completamento della ventunesima giornata. I piemontesi hanno regolato agilmente Porto Viro in tre set e si sono riportati a due lunghezze da Emma Villas; lo scontro diretto di domenica sarà fondamentale nella corsa al secondo posto, dato per quasi scontato che la prima piazza sarà di Grottazzolina, avanti di 7 lunghezze a cinque giornate dal termine e quindi difficilmente raggiungibile, pur mancando ancora lo scontro diretto, in terra marchigiana, del 3 marzo. Domenica alle 16 al Palasport di Cuneo andrà in scena un potenziale anticipo di playoff, con la formazione di casa e l’Emma Villas che con ogni probabilità si troveranno poi nello stesso lato del tabellone e dovrebbero incrociare nuovamente le armi alle semifinali. Intanto in casa biancoblù si torna in palestra con tutta la fiducia e l’entusiasmo derivanti dalla serie di nove successi nelle ultime dieci partite. Nevot e compagni sono la squadra più in forma del campionato e vogliono allungare ulteriormente la striscia di successi. All’andata, il 3 dicembre scorso, fu 3-2 per Cuneo: la compagine di Battocchio vinse i primi due set, poi ci fu la rimonta senese che si fermò nel tiebreak, vinto a 10 dagli avversari. Intanto gli Under 17, dopo aver vinto la gara d’andata fuori casa, hanno fatto il bis contro Volley Arezzo, sconfiggendola per 3-1 (25-19, 25-9, 25-27, 25-14). Con il titolo di campione territoriale in tasca la formazione biancoblù affronterà ora le finali del campionato regionale. Gli Under 15, allenati da Francesco Marconi, nell’andata della finale per il titolo territoriale sono stati sconfitti 3-0 da Arezzo.