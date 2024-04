Volley serie A2. Emma Villas mette nel mirino la Coppa Italia

Dopo qualche giorno di riposo la Emma Villas ieri pomeriggio è tornata ad allenarsi al PalaEstra. Smaltite le tossinedel ko in finale contro una Grottazzolina che si è dimostrata oggettivamente più forte, la formazione di coach Graziosi adesso ha nel mirino la Coppa Italia di categoria che quest’anno si gioca dopo i playoff e non durante la stagione come di solito avveniva. In attesa di conoscere chi sarà l’avversario di mercoledì tra Reggio Emilia e Brescia, Nevot e compagni ieri hanno effettuato una seduta di allenamento per riprendere confidenza con il campo.

Il format della Coppa Italia, a partire dai quarti prevede che le squadre giochino una sfida andata e ritorno con golden set per dirimere un’eventuale situazione di parità. L’andata, che sia in Lombardia o in Emilia, sarà mercoledì 1 maggio alle 18 mentre il ritorno domenica 5 maggio in viale Sclavo alle 19. "A questo punto la Coppa Italia è assolutamente un obiettivo importante – ha detto il vicepresidente biancoblù Fabio Mechini –. Sapevamo delle difficiltà di arrivare in fondo alla serie di finale. Siamo stati bravi a giocarcela anche se è andata male, adesso i ragazzi dovranno essere altrettanto bravi a resettare e a ripartire per centrare le finali di Cuneo. Vogliamo fare bene nel prossimo turno di Coppa e andare avanti perché è un trofeo molto importante che abbiamo vinto anni fa. Serviranno massima concentrazione e determinazione".

Le quattro squadre che supereranno i quarti parteciperanno ad una Final Four che si svolgerà nei giorni 11 e 12 maggio al Palasport di Cuneo. Il tabellone è lo stesso già visto nei playoff, per cui Emma Villas si trova nello stesso lato di tabellone dove ci sono Cuneo e Porto Viro, mentre dall’altra parte ci sono la macchina schiacciasassi Grottazzolina, che sfiderà Cantù, e Ravenna, che affronterà Prata di Pordenone.

Guido De Leo