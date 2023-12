Volley Serie A2. Emma Villas ora sorride, Krauchuk:: "Noi in crescita»

Con il ritorno alla vittoria, in quel di Porto Viro, la Emma Villas Siena ha restituito alla propria classifica una dimensione interessante. Il bottino pieno di domenica non ha fatto guadagnare posizioni, i biancoblù sono rimasti al quinto posto, ma è aumentato il divario con la sesta piazza (adesso è di quattro lunghezze) e anche con l’ottava, la prima che non permette l’accesso ai playoff: adesso ci sono sei punti di gap, quando due turni fa erano appena due. Un margine importante, anche se per completare la regular season manca l’ultimo turno del girone di andata e tutto il ritorno, in un campionato che si caratterizza per il grande equilibrio.

Tra i grandi protagonisti della vittoria di Porto Viro c’è Krauchuk, finalmente tornato su livelli di produzione accettabile grazie ai suoi 23 punti, quattro dei quali direttamente dal servizio: "Lavoriamo ogni giorno sulla battuta, sappiamo di poter mettere in difficoltà la ricezione avversaria, siamo una squadra che spinge tanto su questo fondamentale – ha detto l’opposto brasiliano –. Sono felice della prestazione. sono felice e orgoglioso di quello che sto facendo, è un lavoro di step by step ma alla fine raggiungeremo i nostri obiettivi. Siamo una squadra forte". La Emma Villas arrivava a Porto Viro reduce da tre sconfitte, c’era bisogno di una reazione: "Abbiamo vissuto un momento difficile – ha aggiunto Krauchuk –, era importante riuscire a conquistare tre punti su un campo come quello di Porto Viro. È un risultato che ci dà grande soddisfazione".