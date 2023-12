Volley, Serie A2. Emozioni da Lupi, derby toscano contro Siena

Dopo domani, festa di Santo Stefano, i "Lupi" si presenteranno al PalaEstra di Siena (ore 18) per il derby toscano, valido per l’ultima giornata d’andata. I biancorossi, dopo un preoccupante inizio di campionato, si sono ben ripresi, inserendo in organico il secondo straniero, l’estone Allik, (irrobustendo così un reparto che urgeva di rinforzi), recuperando Colli, facendo maturare i giovani Mati e Loreti, gestendo gli alti e bassi di Lawrence, amministrato da Coscione e supportato da Cargioli, uomini di esperienza. Dicembre ha segnato la svolta, dopo gli affanni autunnali, con un ultimo posto in graduatoria, che non prometteva niente di buono. Ciò nonostante, l’acquisto di Parodi non ha sortito ancora l’effetto sperato. Il giovane Brucini dovrà mordere il freno e sgobbare duro per farsi spazio e, come lui Giannini e le altre seconde linee, peraltro impegnate in Serie B. La svolta dicembrina è partita dal successo nel confronto diretto con Castellana Grotte, seguito dalle vittorie su Porto Viro in trasferta e Brescia in casa. Entusiasmante, il recente successo sulla capolista Grottazzolina, sconfitta per 3-2 con una prova degna di menzione. Undici punti in quattro partite sono stati oro colato. Tra quarantottore il derby di Siena, per un confronto con una società con cui i "Lupi" intrattengono ottimi rapporti, dialogando anche in chiave futura, relativamente al tempo avvenire - ad alto livello – del volley toscano. Il derby d’andata darà ulteriori indicazioni. Senesi (22 punti) quinti e conciari ottavi (16), con gli ex biancorossi Bonami, Krauchuk e Copelli oggi nelle file della squadra del presidente Gianmarco Bisogno, patron della Emma Villas. Ai playoff accederanno le prime sette classificate al termine della stagione regolare. I "Lupi" ci pensano. La squadra della città del Palio non schiererà l’infortunato Pierotti, per cui Graziosi punterà su: Nevot-Krauchuk, Copelli-Trillini, Milan-Tallone e Bonami libero. Bulleri risponderà con: Coscione-Lawrence, Mati-Cargioli, Colli-Allk e Loreti libero.

Marco Lepri