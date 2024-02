Volley, Serie A2. Equilibrio rotto sotto al tie break. I Lupi cedono 2-3 a Cantù

Cantù

3

Kemas

2

LIBERTAS CANTU’: Pedron, Gamba 21, Aguenir 13, Rossi 3, Ottaviani 13, Galliani 14, Butti (L), Quagliozzi, Picchio, Monguzzi 5, Bacco 2, Gianotti, Magliano n.e. All: Denora.

KEMAS LAMIPEL: Coscione, Lawrence 24, Pardo 19, Cargioli 12, Parodi 13, Colli 17, Loreti (L), Brucini 1, Allik, Giannini, Russo, Mattieni n.e, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

Arbitri: Bassan e Serafin.

Successione set: 25-23; 17-25; 25-21; 22-25; 20-18. Batt. sbagliate Cantù: 15; Aces: 5; Muri: 13. Batt. sbagliate Lupi: 25; Aces: 10; Muri: 10.

CASNATE CON BERNATE – Una partita lunga, più noiosetta che affascinante, equilibrata, dopo più di due ore di gioco. Ma non è stata una partita divertente. Le due squadre si sono equivalse in tutto, nei momenti di lucidità ed in quelli caratterizzati dai passaggi a vuoto. I canturini hanno vinto per 3-2 incamerando due punti, ma restando in nona posizione. I Lupi di Bulleri ne hanno portato a casa uno, restando ottavi. La classifica parla chiaro e rispecchia i valori. Per la Kemas Lamipel non ci sarà posto nei play-off a cui parteciperanno le prime sette. Il divario con Porto Viro (settimo) è evidente. Nelle sei gare che restano i conciari giocheranno per chiudere al meglio una stagione che ha detto qualcosa di interessante nel mese di dicembre e nella prima quindicina di gennaio. Poi stop. Ci sarà la Coppa Italia, aperta quasi a tutte le partecipanti e lì Colli e compagni proveranno a fare qualcosa di buono. Questa squadra, anche in Brianza, ha dimostrato tutta la sua incostanza di rendimento. L’esempio è il ventenne cubano con passaporto portoricano Lawrence. A tratti infermabile, in altri, preda del muro avversario su cui rimbalza, mettendo a repentaglio vantaggi intriganti, come sul 13-21 del quarto set. Anche lì si è spenta la luce nella metà campo biancorossa. Poi Pardo e soci, ne sono venuti fuori chiudendo per 22-25, andando così sul 2-2. Al quinto set Cantù si è imposto per 20-18, dopo una lotta di nuovo equilibrata, nel miglior parziale dell’incontro. Ma ormai era tardi. Lawrence e Gamba si sono equivalsi in tutto, negli errori e nelle belle conclusioni. Alla fine, 24 punti per il caraibico e 21 per il canturino con percentuali di realizzazione quasi identiche.

Marco Lepri