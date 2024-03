Volley serie A2 femminile. La Bartoccini a Cremona. Sognando la promozione

PERUGIA – sta per arrivare l’ora della Bartoccini Fortinfissi Perugia che attende solo di festeggiare la vittoria del campionato di serie A2 femminile. Domenica a Cremona potrebbe arrivare la matematica certezza della promozione ed i tifosi si mobilitano per la trasferta. Il direttore sportivo Remo Ambroglini dice: "In questi giorni il clima è frizzantino. Lo spirito è comunque quello giusto, la squadra si sta preparando al meglio. Le ragazze sono determinate nell’ottenere quella vittoria che chiuderebbe definitivamente i conti. Cremona è una squadra che non ha avuto un percorso particolarmente brillante nella seconda fase della stagione, come invece avvenuto nella prima. In questo ha inciso molto l’infortunio della palleggiatrice titolare. Tuttavia, abbiamo visto che giocare contro di noi è un grande stimolo a fare bene per tutti, dunque massima attenzione. Contiamo sul supporto dei tifosi che ci seguiranno in trasferta anche grazie al pullman messo a disposizione dalla società. Nel palasport in cui giocheremo abbiamo ottenuto la salvezza tre anni fa. L’avversario era Casalmaggiore, stavolta è Cremona. Potrebbe essere un palazzetto fortunato, ma non diciamo altro".

Alberto Aglietti