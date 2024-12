Volley serie A2 femminile. L’Omag Mt si mette alla prova con la capolista

Si annuncia una domenica di grande pallavolo quest’oggi (ore 17) al PalaMarignano di San Giovanni con una sfida di vertice tra l’Omag-Mt, seconda in classifica, e Akademia Sant’Anna Messina, prima, che promette spettacolo e adrenalina. Messina arriva a San Giovanni imbattuta, mentre le atlete marignanesi inseguono a due punti di distanza (unica sconfitta a Lecco) e si presentano davanti al proprio pubblico dopo il confortante successo di Brescia che ne ha definitivamente confermato le ambizioni. La squadra siciliana punta decisa alla serie A1, dopo che in estate è riuscita a costruire un roster composto di atlete esperte e con forte personalità, guidato dal coach Fabio Bonafede, al suo terzo anno in terra messinese. L’ex allenatore di Vallefoglia dovrebbe partire con Giulia Carraro in cabina di regia, opposto Diop Binto (seconda miglior realizzatrice del campionato con 167 punti e miglior top acers con 16 battute vincenti), Aurora Rossetto e Chiara Mason laterali, al centro Dalila Modestino e Rossella Olivotto, libero Giorgia Caforio (ex di turno). Starting six classico per l’Omag-Mt di coach Massimo Bellano con Nicolini, migliore in campo a Brescia, in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi. L’allenatore di Omag-Mt Massimo Bellano introduce il match: "Ritengo Messina la squadra favorita per raggiungerela massima serie. Ma affronteremo la gara con grande carica e fiducia".

Luca Pizzagalli