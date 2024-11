Volley serie A2 femminile. Parini suona la carica: "Omag-Mt, il gruppo è la chiave per vincere»

La Omag Mt scalda i motori per il decollo definitivo. Il campionato di serie A2 di volley femminile riserva ora alle ’zie’ due partite per il salto di qualità con Brescia (trasferta) e Messina (in casa) dopo 7 giornate davvero esaltanti a parte la battuta d’arresto di Lecco. E Sveva Parini, centrale lombarda 23enne, è tornata protagonista proprio domenica scorsa nel 3-0 contro Casalmaggiore come miglior giocatrice del match.

Come è il suo stato di forma dopo un primo periodo passato a recuperare dall’infortunio al ginocchio?

"Adesso sto bene, mi sento bene e sono pronta a dare il mio contributo ad una squadra che vuol essere protagonista quest’anno".

Dunque ci credete in un campionato di vertice?

"Abbiamo un’ottima coesione e siamo un bel gruppo, alcune vittorie in questo scorcio di stagione, vedi Macerata, ci hanno ancora di più rese consapevoli dei nostri mezzi".

Il sogno della serie A1 continua dunque?

"Noi entriamo in campo per vincere e per raggiungere l’obiettivo massimo, che potrebbe essere anche la serie A1, ma viviamo una partita alla volta".

Riavvolgendo il nastro, domenica il 3-0 è stato davvero netto, come commenta la prova della squadra?

"Siamo state bravissime a non far entrare mai in partita le nostre avversarie ed alla fine la vittoria è stata molto netta".

Ma adesso Brescia e Messina possono essere un ostacolo troppo difficile?

"Sono due partite toste, ma noi siamo pronte, e stiamo tutte bene. Vogliamo giocarcele fino in fondo, e poi vedremo dove saremo a fine del girone di andata".

La battuta d’arresto a Lecco insomma è già acqua passata?

"Abbiamo giocato un primo set alla grande, poi Lecco ha trovato la chiave giusta in alcuni attacchi e noi ci siamo innervosite ma è stata una sconfitta che ci aiuterà in futuro".

San Giovanni incassa la lezione e torna già a sognare mentre si appresta a vivere due settimane intense di alta classifica, specie per la sfida contro Messina, prima della classe, prossima partita in casa domenica 1° dicembre al PalaMarignano che si annuncia già caldissimo.

Luca Pizzagalli