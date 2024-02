Volley serie A2 femminile. San Giovanni a Talmassons: "Imponiamo il nostro gioco»

San Giovanni gioca questa sera in Friuli, a Talmassons, per tenere vivo il sogno playoff (ore 20.30). Un sogno che ora pare possibile, dopo la netta vittoria per 3-0 in casa domenica contro Messina, con sole 5 lunghezze di distanza dal quinto posto utile per partecipare alle semifinali playoff. L’ambiente è carico: "Viviamo partita dopo partita consapevoli delle nostre potenzialità – dice Stefano Manconi, il presidente di Omag Mt San Giovanni – Di certo ora siamo un’altra squadra dopo la regular season. Continuo a ripetere che gli infortuni hanno minato la nostra stagione". Ma cosa è cambiato nel Pool Promozione? "Ci alleniamo con continuità da 40 giorni e con tutte le giocatrici a disposizione, questo ha migliorato la qualità degli allenamenti e di conseguenza le prestazioni poi in partita sono migliorate". Due vittorie casalinghe contro Busto Arsizio e Messina, ma una sconfitta a Como per 3-1: ora si cerca la continuità proprio in trasferta. "Talmassons è una squadra fisica e ben organizzata,ma noi vogliamo imporre il nostro gioco e ci crediamo". Una vittoria da 3 punti (per 3-0 o 3-1) potrebbe davvero dare la spinta decisiva ad un campionato che sta diventando ora entusiasmante, con un altro big-match in casa tra 10 giorni contro la quotatissima Perugia. "Questa sera giochiamo una partita tosta – spiega anche il coach Matteo Bertini – contro le friulane che hanno un gioco veloce e fisico, e con tre ottime attaccanti come Costantini da temere. Ma noi non vogliamo fermarci e vogliamo ripetere l’ottima prestazione in casa contro Messina. Questa sera cercheremo di non far giocare le padrone di casa con il loro ritmo ma di imporre il nostro". Domenica muro, difesa ed attacco hanno funzionato alla perfezione in casa Omag Mt, ora si dovranno confermare tutte queste sensazioni positive anche in trasferta. Gli scontri diretti nel Pool Promozione sono decisivi e proprio Talmassons è una diretta avversaria per il quinto posto. Le ultime vittorie hanno dato autostima e convinzione alle marignanesi.

Luca Pizzagalli