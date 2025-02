Volley serie a2 femminile. Trionfo in Coppa Italia. Omag Mt, sogno A1

di Luca PizzagalliNegli occhi e nel cuore di tanti tifosi c’è ancora la splendida vittoria contro Trento (3-0) all’Unipol Arena di Casalecchio, con la seconda Coppa Italia di A2 vinta dall’Omag Mt San Giovanni in 7 anni (nel 2018 fu sconfitta in finale Mondovì). Ma è già tempo di campionato perché incombe l’inizio di una Pool Promozione dove San Giovanni vuol essere protagonista. Il presidente marignanese Stefano Manconi, infatti, chiama subito a raccolta staff tecnico, giocatrici e tifosi: "Non possiamo sederci sugli allori, pur gustandoci questo trionfo assolutamente meritato, domenica inizia la Pool Promozione e cominceremo con tre partite in 8 giorni". Infatti domenica (ore 17) al PalaMarignano arriverà Padova, outsider del girone B, poi mercoledì sera le ‘zie’ saranno di nuovo in campo a Busto Arsizio per uno scontro diretto. Domenica 23, quattro giorni dopo, si tornerà al PalaMarignano contro la Trento di coach Mazzanti, sconfitta in Coppa domenica ma non senza soffrire.

"Ci aspetta una fase delicatissima dove noi partiamo davanti a tutti e ci vogliamo restare – osserva il presidente Manconi – ma per farlo non possiamo perdere concentrazione e affiatamento, con atteggiamento mentale delle grandi occasioni. Invece, per esperienza, sappiamo che dopo le finali di Coppa Italia ci possono essere delle flessioni". Tutto l’ambiente marignanese è carico anche perché la squadra arriva da mesi di grande pallavolo e vittorie contro altre big del campionato che fanno ben sperare. Ma quali sono ora le squadre da battere? "Sicuramente Busto Arsizio e poi Trento – risponde il presidente – ma non possiamo sottovalutare né Cremona né Melendugno e nemmeno Padova, come credo che faranno pure le nostre avversarie in lotta per la serie A1 in un torneo apertissimo".

C’è il sogno della promozione in A1 con la Coppa Italia in tasca. "Noi ci proveremo, partiamo in prima posizione e la squadra sta dimostrando tutto il suo valore, ma sarà un tour de force, fin da subito e quindi massima concentrazione". Nella cavalcata finale i cinque turni casalinghi (su dieci partite complessive della Pool Promozione) potrebbero dare la spinta in più ad una classifica che va confermata. Ecco allora un appello ai tifosi. "Sono stati fantastici domenica a Bologna per la finale – conclude il presidente Manconi – e ora questo entusiasmo lo portino tutte le domeniche in casa al PalaMarignano dove il fattore campo potrebbe essere decisivo ed un’arma in più per lanciare la nostra sfida alla promozione in serie A1". San Giovanni continua a sognare e a vivere una splendida avventura sportiva in vetta alla classifica di serie A2.