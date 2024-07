Volley Serie A2: il giovane centrale completa il roster della Conad. La Conad ingaggia Alberghini

Il centrale Riccardo Alberghini (foto) completa il roster della Conad. Il 2004 modenese, cresciuto nell’Anderlini, ha militato nello scorso torneo in A3 con la maglia della Wimore Salsomaggiore: "Sono felice di poter lavorare con atleti di grande esperienza e poter imparare da loro. Credo fortemente nel progetto della società, penso sia molto interessante e spero possa dare i suoi frutti: mi fa piacere che a Reggio si punti sui giovani, sono contento di far parte di questo gruppo e farò di tutto per poter essere utile alla causa".

Alberghini sarà dunque il quarto centrale a disposizione di coach Fanuli: in linea teorica i due titolari dovrebbero essere Barone e Sighinolfi, arrivati rispettivamente da Porto Viro e Modena, con Bonola alle loro spalle. Nel ruolo di opposto il confermato Gasparini guarderà le spalle al polacco Stabrawa, prelevato da Palmi dopo un’ottima stagione in A3, mentre in cabina di regia il baby Porro avrà in Partenio la propria "chioccia". Un mix di conferme e volti nuovi in banda, dove ci saranno Suraci e Guerrini; insieme a loro Signorini, altro ex Anderlini, e Gottardo, arrivato da Cuneo. Il libero titolare sarà De Angelis, proveniente da Prata di Pordenone, col 2004 Zecca riserva.