VolleY SERIE A2. Kemas Lamipel batte Grottazzolina e conquista la quarta vittoria consecutiva

KEMAS LAMIPEL: Coscione 1, Lawrence 18, Mati 13, Cargioli 12, Colli 18, Allik 20, Loreti (L), Giannini, Brucini, Gatto, Parodi n.e, Russo, n.e, Gabbriellini (L9 n.e, Petratti n.e, Matteini n.e. Al: Bulleri. GROTTAZZOLINA: Lusetti 2, Nielsen 25, Mattei 8, Canella 12, Fedrizzi 19, Cattaneo 7, Marchisio (L), Vecchi, Mitkov 1, Ferraguti n.e, Cubito n.e, Andrea Romiti, Roberto Romiti n.e, Marchiani n.e. All: Ortenzi.

Arbitri: Crucolini e Grossi.

Successione set: 27-29; 26-24; 18-25; 25-14; 15-12. Batt. sbagliate Lupi: 19; Aces: 5; Muri: 11. Batt. sbagliate Grotta: 18; Aces 7; Muri: 8.

Spettatori: 320.

SANTA CROCE – Gran regalo di Natale dei Lupi. La Kemas Lamipel interrompe la marcia dell’imbattuta capolista, ottiene la quarta vittoria (3-2) consecutiva, rilanciandosi con un perentorio filotto. I marchigiani di Ortenzi, privi del regista Marchiani, hanno ceduto ad una squadra che, nei primi tre set, ha tenuto bene il campo, seppur con un "latitante" Lawrence. L’opposto cubano ha raccolto 6 punti in tre set, restando avulso dal gioco, venendo atteso da Coscione (che lo ha pure evitato), per poi esplodere nel quarto e quinto parziale con un finale pirotecnico. Due gare nel contesto di una, per la punta caraibica, che ha brillato nel finale. Gli altri hanno evidenziato grande regolarità, esaltandosi quando Lawrence ha fornito l’atteso rendimento, per imbavagliare la solida capolista. Questa è stata sempre raggiunta dopo essersi portata in vantaggio sia nel primo che nel terzo set. I Lupi, implacabili, hanno risposto presente, restando puntualmente in partita. Colli, assoluto mvp del match, ha sopperito con Allik nei momenti più critici, facendo benissimo. Cargioli e Mati hanno chiuso in doppia cifra, Loreti è stato entusiasmante in seconda linea. Ineccepibile Coscione. Lawrence merita un discorso a parte, ma questo si è detto.

Marco Lepri