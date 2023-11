Volley serie A2. Kemas Lamipel, due punti meritati. Finale sofferto, verdetto elettronico

KEMAS LAPIPEL

3

CUNEO

2

KEMAS LAMIPEL: Coscione 2, Lawrence 26, Cargioli 14, Mati Pardo 13, Allik 16, Parodi, Loreti (L), Giannini, Russo, Brucini, Matteini n.e, Gabbriellini n.e, Petratti n.e. Colli (L) n.e. All: Bulleri.

CUNEO: Sottile 5, Jensen 22, Codarin 10, Volpato 13, Botto 14, Andreopoulos 5, Staforini (L), Gottardo 9, Bristot 1, Cioffi, Coppa n.e, Colangelo n.e, Giordano n.e, Giacomini n.e. All: Battocchio.

Arbitri: Clemente e Merli.

Successione set: 18-25; 25-23; 25-21; 15-25; 16-14. Battute sbagliate Lupi: 12; Aces:2; Muri: 9. Battute sbagliate Cuneo: 15; Aces: 7; Muri: 10. Spettatori: 300.

SANTA CROCE – C’è voluto il video check conclusivo per stabilire se l’attacco finale del caraibico Lowrence, fosse entrato o meno in campo. Il PalaParenti ha accolto con un boato l’ok elettronico per la vittoria (3-2) dei Lupi sul Cuneo. La Kemas Lamipel ha colto due punti meritati, pesanti e forse non previsti, in un momento delicato della stagione, cercati con forza dai biancorossi, che salgono a quota 5 in classifica in attesa del recupero di Colli. La prova dei conciari è stata generosa e convincente, con l’estone Allik già ben inserito dopo il felice debutto di Ortona, pronto a dare la carica ai compagni ed al pubblico. Hanno brillato i centrali Cargioli (mvp) e Pardo, è cresciuto Lawrence, Coscione ha diretto con sagacia tattica, Loreti si è speso bene in seconda linea. Ha sofferto Parodi, probabilmente per qualche problemino fisico, non raccogliendo punti, ma facendo quanto possibile in seconda linea. Bulleri, avrebbe dovuto dargli fiato, buttando dentro talvolta Brucini, in prima linea. Volente o nolente la Kemas Lamipel ha "regalato" un uomo ai piemontesi, passati in vantaggio al termine della prima frazione: 18-25. La reazione dei Lupi è stata perentoria nella seconda e nella terza frazione (25-23 e 25-21) all’insegna della compattezza e della voglia di soffrire. Cuneo ha preso atto delle ritrovate qualità dei padroni di casa, imperiosi al centro, più continui con Lawrence ed audaci in Allik. Sotto per 2-1, gli uomini di Battocchio hanno colto il 2-2 nel quarto set (15-25) nel momento in cui i Lupi hanno tirato il fiato. Quinto set emozionante (13-13) con un palpitante finale: 16-14.

Marco Lepri