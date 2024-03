Volley serie A2. La Kemas Lamipel dice addio ai play off. Il Brescia fa svanire le speranze ai Lupi

BRESCIA

3

KEMAS LAMIPEL

2

BRESCIA: Tiberti 2, Klapwijk 28, Erati 14, Candeli 6, Abrahan 19, Ferri 15, Pesaresi (L), Cominetti 1, Franzoni, Sarzi Sartori, Bettinzoli n.e, Ghirardi n.e, Mijatovic n.e, Braghini (L) n.e. All: Zambonardi.

KEMAS LAMIPEL: Coscione 1, Lawrence 11, Pardo 11, Cargioli 6, Allik 27, Parodi4, Loreti (L), Brucini 1, Giannini, Colli 10, Russo 2, Gatto 4, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

Arbitri: Salvati e Grassia.

Note: successione set: 20-25; 25-23; 25-23; 26-28; 15-8. Batt. sbagliate Brescia: 19; Aces: 8; Muri: 12. Batt. sbagliate Lupi: 13; Aces: 6; Muri: 8.

BRESCIA – Le ultime, residue speranze dei Lupi, di restare in corsa per i play-off si esauriscono contro i Tucani. La sconfitta per 3-2 consegna un punto alla Kemas Lamipel ma spegne anche l’ultima fiammella. Ai play-off vanno – come previsto – Brescia (sesta) e Porto Viro (settimo). Ai biancorossi non resta che mantenere l’ottavo posto con due gare da disputare: la prima dalla capolista Grottazzolina e poi il derby interno con Siena. Poi ci sarà la Coppa Italia, con una partecipazione allargata, per permettere quasi a tutti di proseguire una stagione che, altrimenti, si sarebbe chiusa a fine marzo. La partita di ieri è stata lunga, non esaltante, costellata da tanti errori da una parte e dall’altra. I Lupi sono partiti bene nella prima frazione, hanno tenuto degnamente nel secondo parziale fino al 20-22 in loro favore, perdendolo per due errori di Parodi ed uno di Lawrence, rivelatisi fatali. Un set regalato, vinto dai bresciani per 25-23. Con lo stesso punteggio i Tucani si sono imposti anche nel terzo. Nella quarta frazione, Bulleri ha dato spazio a Gatto e Russo per Lawrence e Pardo. La Lemas Lamipel si è imposta per 26-28, pareggiando il conto: 2-2. Nel quinto parziale, vinto per 15-8 dai locali, Giannini per Coscione. Bulleri ha così premiato i ragazzi della panchina.

Marco Lepri