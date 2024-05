Volley Serie A2. Lo schiacciatore Gottardo è un nuovo giocatore della Conad

Mattia Gottardo (foto) è il terzo

innesto della Conad in vista del prossimo campionato dopo l’opposto Strabawa ed il centrale Barone. Lo schiacciatore padovano, classe 2001, ha vestito i colori di Cuneo nell’ultima stagione, la prima della carriera in A2, dopo un poker di campionati in Superlega disputati con le maglie di Padova e Civitanova.

"Mi hanno parlato bene di coach Fanuli e, dopo essermi confrontato di lui un paio di volte, ho capito che è un tipo dalle idee chiare, in particolare sul lavoro da fare in palestra. Per quanto riguarda la squadra penso di poter dire che il gruppo sia interessante e capace di dire la propria in un campionato complicato" sono le sue prime parole dopo aver firmato l’accordo con il club giallo-rosso.

"Sicuramente voglio essere d’aiuto alla squadra, in modo particolare dando il mio contributo con le qualità che mi contraddistinguono".

La Conad, nel prossimo torneo, non avrà il centrale Volpe, in procinto di firmare per Catania, ma ritroverà Vincenzo Mastrangelo, che la guidò al "double" del 2022 aggiudicandosi il campionato e la Coppa Italia: il tecnico pugliese, infatti, ha conquistato la vittoria in A3 alla guida di Fano ed è stato promosso.