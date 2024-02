Volley serie A2. Lupi a caccia di punti. In Puglia per sperare

I Lupi giocheranno alle 19 a Castellana Grotte in provincia di Bari. I pugliesi sono avversari tradizionali. La città delle grotte, ha schierato negli ultimi lustri, due squadre: la Materdomini e la New Mater. La seconda è quella che la Kemas Lamipel affronterà dopo domani: una squadra in piena lotta per non retrocedere. Baresi sul fondo, a quota 16 con Ortona e, alla ricerca dei punti indispensabili per agganciare Pineto (19), Reggio Emilia e Aversa a quota 22, quando mancano cinque giornate alla fine della stagione regolare. Restano quindici punti a disposizione per tutti. All’andata, ad inizio dicembre, i Lupi si imposero per 3-0 ma stavolta il loro compito sarà più arduo. Di recente, i pugliesi allenati da Cruciani, hanno superato in casa per 3-1 il Cuneo, evidenziando la crescita tecnica di atleti come Cianciotta. Questi sarà spalleggiato da Bermudez, altro elemento da tenere sotto osservazione. La Kemas Lamipel staziona all’ottavo posto con 29 punti ed una vittoria le permetterebbe di tenere sempre viva la speranza di agganciare la settima piazza. Questa dista sei punti ed è occupata da Porto Viro. I veneti saranno a Santa Croce domenica 3 marzo per il confronto diretto. E’, intenzione dei conciari, arrivare a quel match con la speranza di potercela fare ancora.

Marco Lepri