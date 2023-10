Volley, serie A2. Lupi oggi ad Aversa. Un avversario ostico

"Lupi" in trasferta oggi (ore 18) ad Aversa contro i normanni dell’ex Lyutskanov. Gara complicata per la Kemas Lamipel dopo la sconfitta nella gara di esordio in casa con gli abruzzesi del Pineto. I biancorossi sono stati sconfitti per 3-1 dagli uomini di Tomasello ed oggi, in Campania, dovranno dare segni di ripresa in un PalaJacazzi che attenderà i biancocelesti locali con vivo interesse, dopo il loro vittorioso esordio in Brianza. I normanni hanno infatti violato, imponendosi per 3-1, il campo della Libertas Cantù, compagine che l’anno scorso, ha concluso la stagione regolare al secondo posto. Quarta posizione finale invece, per i conciari che, per la stagione in corso, schierano accanto ai veterani Coscione e Parodi (molto attenti nel gestirsi) due giovani come l’opposto caraibico Lawrence ed il centrale Mati Pardo, debuttanti in categoria. Entrambi hanno indubbie doti e, soprattutto la necessità di fare esperienza in una categoria che non permette prolungati passaggi a vuoto. La Kemas Lamipel quest’anno è stata costruita con grande attenzione al bilancio e su questo non c’è da obiettare. Per contro in organico c’è un solo straniero (Lawrence), tanti giovani in panchina con scarsa esperienza a certi livelli. Il libero Loreti ha già dimostrato di poter reggere la A2. Colli e Cargioli sono giocatori di categoria. Le prime cinque gare faranno chiarezza a cominciare appunto da Aversa.

Marco Lepri