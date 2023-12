Volley serie A2. Lupi scatenati a Porto Viro. Lawrence super

DELTA PORTO VIRO

0

KEMAS LAMIPEL

3

DELTA PORTO VIRO: Garnica 1, Barotto 8, Zamagni 5, Sperandio 6, Tiozzo 5, Sette 9, Morgese (L), Pedro 3, Charalampidis n.e, Bellei 1, Barone 2, Lamprecht (L) n.e, Zorzi, Eccher 2, Chiloiro n.e. All: Morato.

KEMAS LAMIPEL: Coscione 5, Lawrence 20, Pardo 7, Cargioli 6, Colli 5, Allik 6, Loreti (L), Brucini, Giannini, Parodi n.e, Gatto n.e, Russo n.e, Matteini n.e, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri. Arbitri: Scotti e Marconi.

Note: successione set: 21-25; 23-25; 17-25. Batt. sbagliate Porto Viro: 15; Aces: 3; Muri: 5. Batt. sbagliate Lupi: 16; Aces: 5; Muri: 11.

Una notte da Lupi nel polesine per la Kemas Lamipel. I conciari si impongono per 3-0 a Porto Viro, in provincia di Rovigo, conquistano tre punti fondamentali per la classifica, tengono a bada Castellana Grotte, attendendo la gara col Brescia di domenica prossima. Prestazione attenta e concreta dei santacrocesi, che hanno avuto in Lawrence l’uomo in più nel match (20 punti), autore di una prova convincente e ricca di spunti vincenti. L’opposto caraibico ha dato un sensibile apporto per la conquista del primo parziale (21-25), è dilagato nel secondo (23-25) facendo la differenza, certificando nel terzo il successo della squadra di Bulleri: 17-25. Nella terza frazione, un Porto Viro nervoso (Garnica in primis), falloso e lontano parente della squadra vista finora, si è consegnato ai Lupi recitando il ruolo della vittima sacrificale. I Lupi hanno controllato, cotanta negativa tensione, involandosi per una netta vittoria che ha permesso di raggiungere quota 11 in classifica. Bene i centrali Pardo e Cargioli, in palla Coscione e Loreti, in crescita Colli, un po’ in difficoltà Allik, febbricitante nei giorni precedenti. Il grande trascinatore è stato Lawrence, indifendibile per i rodigini.

Marco Lepri