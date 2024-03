Volley serie A2. Lupi, ultima trasferta. Ospiti della capolista

Ultima trasferta della stagione regolare per i Lupi santacrocesi. I biancorossi della Kemas Lamipel giocheranno dopo domani alle 18 a Grottazzolina, ospiti della prima della classe, meritevole della posizione che occupa con 57 punti all’attivo. Il tecnico Ortenzi, un’istituzione del club della provincia di Fermo, ha lavorato con costrutto, raccogliendo i frutti del proprio lavoro. Michele Bulleri, coach della Kemas Lamipel, ottava in classifica ha così affermato relativamente alla squadra conciaria: "L’obiettivo prioritario era la salvezza. L’abbiamo ottenuta con cinque giornate di anticipo. Nelle ultime due gare con Grottazzolina e Siena decideremo al momento gli atleti da impiegare. Dobbiamo tener conto che in organico abbiamo ragazzi impegnati nel campionato di B, con una salvezza da centrare. Domani sera alle 21, la nostra seconda squadra è chiamata ad un compito per niente agevole in quel di Sesto Fiorentino, contro un’avversaria pericolosissima soprattutto tra le mura di casa. Teniamo molto a conservare il posto in questa categoria". In merito al suo futuro Bulleri ha specificato: "A fine mese dovrei incontrami col presidente Alberto Lami per conoscere il pensiero della società".

Marco Lepri