Volley Serie A2: per la prima volta in campionato la squadra di Fanuli non incassa punti. La Conad combatte, ma Cuneo la sovrasta

PULISERVICE CUNEO

3

CONAD

0

CUNEO: Codarin 9, Gottardo ne,

Sottile 5, Colangelo, Giordano (L), Bristot ne, Giacomini, Botto 8, Jensen 17, Andreopoulos 10, Staforini (L), Coppa ne, Cioffi, Volpato 4. All. Battocchio.

REGGIO EMILIA: Caciagli, Mariano 7,

Sesto ne, Sperotto 0, Catellani ne, Maiocchi ne, Gasparini, Bonola 3, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 3, Marks 14, Guerrini ne, Suraci 14. All. Fanuli.

Arbitro: Sessolo e Marigliano.

Parziali: 25-23, 25-22, 25-18.

Note: ace 3-5, service error 14-13, muri 6-4. Ricezione 64%-56%, attacco 54%-38%.

Si ferma dopo due vittorie consecutive la striscia positiva della Conad (16), che per la prima volta in stagione non fa punti.

I giallo-rossi vengono travolti a Cuneo (18) in tre set, con i primi due persi sul filo di lana: i padroni di casa partono meglio e toccano il 7-4, ma Reggio riesce ad impattare con l’ex Bonola e Marks.

Gli ospiti trovano il +2 sul 17-19, ma stavolta sono Jensen e compagni a rimontare e ad imporsi 25-23.

Al cambio di campo, dopo un avvio equilibrato, la Conad finisce sotto di 4 lunghezze sul 18-14, riesce ad impattare con un ace di Suraci ma poi viene sconfitta nuovamente al fotofinish per 25-22.

L’ultima frazione vede perfetta parità fino a quota 14, i piemontesi prendono poi in mano la situazione e, dopo aver toccato il +6, chiudono al primo match point sul 25-18.

Non cerca scuse Fabio Fanuli, tecnico del sestetto reggiano, che a fine gara afferma: "Quello di oggi era un campo molto difficile, loro sono una squadra molto attrezzata, che ha talento, tecnica ed esperienza e noi questo lo sapevamo. Onore a Cuneo che ha vinto, a mio avviso meritatamente: c’è un po’ di rammarico per il terzo set in cui siamo andati in difficoltà con una rotazione, ma portiamo a casa quello che c’è di buono, ovvero una squadra che, come ha sempre fatto vedere fino ad adesso, è sempre attaccata al punto e al match. Non resta - conclude il tecnico del Volley Tricolore - che resettare e prepararsi al meglio per domenica per la trasferta a Ravenna".

La gara si giocherà a partire dalle 18.