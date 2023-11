Volley Serie A3. Banca Macerata in Umbria. Esame in casa del San Giustino

"Ritengo San Giustino una delle formazioni più attrezzate del campionato e ora la loro classifica è bugiarda". È quanto dice Federico Domizioli, secondo allenatore della Volley Banca Macerata, sull’avversario di oggi alle 18, si giocherà in Umbria la quarta giornata di A3. I maceratesi si presentano all’appuntamento da leader avendo 8 punti, mentre i perugini ne hanno la metà. "Sono certo – aggiunge Domizioli – che gli umbri risaliranno le posizioni. Vengono da due trasferte e sarà molto diverso giocarci contro in casa loro: saranno ancora più combattivi e in battuta sono pericolosi". Si affrontano formazioni costruite per un torneo di vertice seguendo una filosofia diversa. "Noi – spiega Domizioli – contiamo su un gruppo completo e nelle prime uscite si è notato quanto questa scelta abbia ripagato: c’è chi viene in soccorso qualora un compagno dovesse accusare un calo in attacco. Anche San Giustino è una formazione molto temibile, ma si appoggia sul suo forte opposto Marzolla al quale dovremo prestare attenzione". È una Banca Macerata a caccia di ulteriori conferme, ma anche di fare altri passi avanti. "Contro Napoli – Domizioli ricorda il match vinto al tie break – in alcuni momenti abbiamo abbassato il ritmo permettendo agli avversari di tornare in partita. Ma siamo anche a inizio di campionato e le squadre devono ancora trovare continuità".