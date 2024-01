Volley serie a3. Casaro: "La Banca Macerata non molla mai»

"San Giustino è l’unica squadra ad averci battuto all’andata e volevamo dimostrarci più forti". Già dalle parole di Gabriele Sanfilippo, centrale della Volley Banca Macerata, salta agli occhi la determinazione messa in campo dalla capolista del girone Blu dell’A3 che ha conquistato i 3 punti in palio mantenendo la calma dopo la vittoria degli umbri nel set iniziale. "È un successo – aggiunge – che ci aiuta anche in vista della sfida di domenica contro Palmi". Il 10 gennaio i calabresi in Coppa Italia hanno espugnato al tie break il Banca Macerata Forum eliminando la formazione di casa dal cammino in Coppa Italia. Ed ecco quindi che il prossimo turno di A3 presenta l’occasione perché i maceratesi possano rifarsi sul piano sportivo della sconfitta subita nei quarti di Coppa Italia. "C’è rammarico per quella battuta d’arresto – ricorda l’opposto Nicolò Casaro, autore di 27 punti contro il San Giustino – e adesso si presenta l’occasione per rifarci". La vittoria sugli umbri ha permesso alla squadra maceratese di allungare in vetta, c’è anche da considerare che la formazione di coach Castellano deve recuperare la gara contro Casarano. "La mancata rimonta nel primo set – sottolinea Casaro – ci ha caricato e possiamo battere chiunque quando riusciamo a giocare la nostra pallavolo. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una squadra caparbia, che non molla mai".