Volley serie A3 maschile. San Giustino-Macerata è già show. Umbri secondi, sfida alla capolista

SAN GIUSTINO – Scontro al vertice in serie A3 maschile oggi in trasferta per la Ermgroup San Giustino che sfida la capolista Banca Macerata, sconfitta solo dagli altotiberini sino ad ora. Prima contro seconda, sette le lunghezze di differenza maturate in classifica, per un duello che non sembra poi così proibitivo. I marchigiani guidati dal tecnico Maurizio Castellano hanno dato prova di essere la squadra più solida per rendimento. Tra i padroni di casa una menzione speciale la merita la diagonale di zona-due formata dal palleggiatore Sebastiano Marsili e dall’opposto Nicolò Casaro. Gli ospiti diretti da coach Marco Bartolini sono ancora orfani di Marzolla, ma hanno trovato un loro nuovo equilibrio e proveranno a fasi valere. Alla vigilia parla il giovane opposto Lorenzo Panizzi: "Macerata è una squadra diversa da quella vista all’andata, ancora più forte e dal punto di vista agonistico più arrabbiata che mai, perché vorrà riscattare quella sconfitta. D’altronde, loro sono messi molto bene a livello di singoli, a cominciare dal palleggiatore e dall’opposto". Da San Giustino partirà anche un gruppo di fedelissimi al seguito per sostenere una squadra che sta ritagliandosi un ruolo di primo piano in un campionato di alto livello e che sta dando lustro al paese.

Macerata: Marsili - Casaro, Orazi - Fall, Lazzaretto - Zornetta, Gabbanelli (L).

San Giustino: Biffi - Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L).

Arbitri: Rosario Vecchione (SA) e Mariano Gasparro (SA).